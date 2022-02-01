Coca-Cola HBC и Общество Красного Креста уже более 10 лет реализуют общие проекты в Украине.

Компания Coca-Cola HBC Ukraine и Общество Красного Креста Украины заключили меморандум об углублении партнерства, предусматривающий содействие этими организациями популяризации волонтерского движения и развития молодежи в Украине.

Об этом сообщили в украинском представительстве компании Coca-Cola HBC.

"Сегодня, 1 февраля 2022 года, Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Coca-Cola HBC Ukraine подписали новый меморандум об углублении сотрудничества с учетом сегодняшних вызовов. Теперь соглашение касается не только реагирования на чрезвычайные ситуации и поддержки социально незащищенных слоев населения, но и популяризации волонтерского движения и развития молодежи", – отметили в компании.

Согласно сообщению, Coca-Cola HBC и Общество Красного Креста уже более 10 лет реализуют общие проекты в Украине. Партнерство началось в 2009 году и было официально оформлено подписанием первого меморандума в 2012 году.

Как сообщается, за годы сотрудничества Coca-Cola HBC передала Обществу Красного Креста Украины около 900 тысяч литров питьевой воды и напитков, привлекла сотрудников к волонтерским акциям и оказала оперативную логистическую поддержку по доставке грузов по всей Украине.

"В 2009 году во время вспышки эпидемии гриппа H1N1 Coca-Cola через систему дистрибуции помогла распространить медицинские препараты по всей Украине. А в следующем году компания снабдила питьевой водой людей, пострадавших от наводнений в западных регионах страны. Когда украинцы страдали от наводнения в 2013 году, Coca-Cola обеспечила питьевую воду и ее доставку в пострадавшие районы", – объяснили в компании.

В украинском представительстве Coca-Cola HBC добавляют, что совместно с Обществом Красного Креста они помогали украинцам в разгар пандемии Covid-19. Более 8 млн грн было направлено Красному Кресту для закупки медицинского оборудования для 7 ключевых больниц в разных регионах Украины при поддержке Фонда Coca-Cola.

"С начала пандемии коронавируса, в партнерстве с ОККУ, Coca-Cola HBC Ukraine поддержала 15 больниц в 5 регионах страны и еженедельно доставляла питьевую воду и напитки для врачей и пациентов. Также постоянно предоставляла продукцию для престарелых, воспитанников детских домов и других социально незащищенных украинцев", – отметили в компании.

Кроме того, в 2020 году Coca-Cola HBC совместно с ОККУ инициировали кампанию по поддержке донорства крови в Украине, обеспечив продукцией компании около 15 тысяч доноров.

На международном уровне Coca-Cola и Красный Крест сотрудничают с 1917 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2020 года компания Coca-Cola HBC пообещала сократить выбросы углекислого газа на 75% к 2040 году.