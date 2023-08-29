Истребление всего российского черноморского флота - это лучший способ защиты украинских портов и грузов, считает политолог

Успешными военными операциями в Черном море Украина значительно усилили свои позиции, что позволило разблокировать порты и выпустить первые незерновые суда из украинских портов. Об этом заявил политолог Тарас Загородний в эфире "Политека".

"Украина показала, что порты может открыть украинская армия. Таких морских дронов должно быть тысяча, две тысячи, а лучше 10 тысяч. Мы должны поставить себе задачу уничтожения всего черноморского флота Российской Федерации. Именно истребление всего российского флота на черноморском побережье - это лучший способ защиты украинских портов", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Россия наконец поняла, что не может безнаказанно блокировать и обстреливать украинскую инфраструктуру. "Мы показали им силу, когда обстреливали их порты. В том числе показали, что россияне потеряют значительно больше, если у них прекратится экспорт нефти из их порта в Новороссийске. А это очень важный транспортный узел. Там идет до 50% всего российского импорта, экспорт зерна и тому подобное. Это не значит, конечно, что дело закончено, дальше еще много работы. Но начало очень хорошее. Далее это вопрос уничтожения, в том числе, установок и аэродромов в Крыму. Поскольку по-другому мы себя не обезопасим. Россияне будут всегда подло работать, пытаясь сорвать и нанести максимальный вред украинской экономике", - отметил он.

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По его словам, для усиления позиций Украине нужно, в первую очередь, уплотнение систем ПВО возле портов, поскольку цель россиян сейчас - уничтожение портовой инфраструктуры.

Напомним, недавно из Одесского порта вышло второе судно после завершения зерновой сделки. Корабль везет металлопродукцию для стран Африки. Судно находилось в порту с 20 февраля 2022 года с металлопродукцией для стран Африки.

Отмечается, что установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte 16 августа.