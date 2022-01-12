В частности, на капитальный ремонт главной лаборатории Центрального ГОКа потратили 1,6 миллиона гривень.

На Центральном горно-обогатительном комбинате, входящем в группу компаний "Метинвест", капитально отремонтировали помещение центральной лаборатории, потратив на ремонтные работы 1,6 млн гривень.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что работы по ремонту санитарно-бытовых помещений центральной лаборатории, где работают около 50 сотрудников, были проведены в рамках программы "Рабочий быт". Именно в этой лаборатории лаборанты ежедневно работают над улучшением качества основной продукции комбината, поэтому создание комфортных условий для специалистов – одна из приоритетных задач для предприятия.

"Мы создаем современные рабочие места во всех подразделениях предприятия – обновляем технику, оборудование, выполняем ремонты санитарных помещений и кабинетов. Такие мероприятия мотивируют коллектив и повышают производительность работы", – пояснила директор по персоналу и социальным вопросам Центрального ГОКа Татьяна Гречухина.

Кроме того, на данный момент на ЦГОКе завершают реконструкцию столовой № 3, которая будет обслуживать работников дробильной и обогатительной фабрик.