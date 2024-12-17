Бюджет недополучает миллиарды, а местный бизнес работает в неравных условиях: в чем опасность посылок из Китая

Каждый год количество международных почтовых отправлений в Украину растет на 50%. В 2022-2024 годах большинство из них (62%) поступили из китайских маркетплейсов AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao и других, которые уверенно захватывают мировые рынки.

На посылки из-за границы стоимостью до 150 евро не начисляются ни НДС, ни пошлина. По данным Государственной таможенной службы, в 2023 году в Украину ввезли почти 52 млн посылок. При этом стоимость 51,5 млн из них не превышала безналоговый лимит 150 евро. Сейчас налоги уплачиваются только с 1% международных посылок, которые ввозятся в Украину.

В Институте социально-экономической трансформации (ИСЭТ) убеждены - льготы на налогообложение международных посылок надо минимизировать в течение 2025 года. Ведь речь идет о двух основных проблемах, первая из них - недополучение налоговых поступлений. По оценкам Украинского совета бизнеса, который объединяет 117 бизнес-ассоциаций, нынешние налоговые льготы стоят государственному бюджету минимум 7-9 млрд гривен в год.

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Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, считает, что потери еще больше, ведь ежегодно объемы безналоговых посылок растут.

"За 9 месяцев 2024 года в Украину ввезли 54 млн посылок стоимостью 89,3 млрд грн. Исходя из стоимости отправлений и прогнозируемых объемов, поступления в бюджет за год могли бы составить 11,8 млрд грн. Это если бы не было льготы в налогообложении посылок стоимостью до 150 евро", - отметил Олег Гетман.

Во-вторых, речь идет о выживании украинских производителей и ритейлеров, которые в отличие от китайских продавцов платят все налоги, создают и поддерживают рабочие места, а еще работают без электричества и в постоянной опасности.

Сейчас в Верховной Раде готовится законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Речь идет о взыскании 20% НДС с полной суммы посылок. Исключение предлагают для посылок некоммерческого характера - личных отправлений из-за границы стоимостью до 45 евро.

Авторы инициативы добавляют - нашествие товаров из Китая лишает шансов на развитие украинскую легкую промышленность. Товары, которые не требуют высоких технологий, например кухонные принадлежности, стельки для обуви или аксессуары для волос, могли бы производиться в Украине. Но если компания и производит аналоги китайских товаров, то опять же оказывается в неравных конкурентных условиях. Ведь украинский предприниматель не субсидируется правительством, как это происходит в Китае, и не может брать массовостью. В то же время покупатели финансируют китайских производителей, которые никоим образом не помогают экономике и армии, да еще и вытесняют с рынка местных производителей и ритейлеров.

Уменьшение льгот также помогло бы бороться с так называемыми "серыми" бизнесами Украины. Речь идет о предпринимателях, которые "разбивают" партии товара на небольшие посылки, стоимостью до 150 евро, чтобы избежать налогообложения.