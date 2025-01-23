Китай, который имеет наибольшую долю в ВВП БРИКС, играет доминирующую роль в объединении.

Как известно, за последнее время к БРИКС присоединилось много новых стран. Но как этот геополитический блок выглядит на фоне нынешних лидеров мира - государств "Большой семерки"? Эксперты Visualcapitalist сделали попытку ответить на этот вопрос.

По прогнозам аналитиков, на БРИКС, в состав которого входят 10 стран, в 2025-м будет приходиться примерно 27% мирового валового внутреннего продукта, в то время как на страны G7 придется 45%. Таким образом, говорить о "паритете" рано.

В то же время, стоит отметить, что БРИКС активно наращивает свой потенциал. Напомним, первого января 2024-го Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия официально присоединились к объединению.

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Отметим также, что кроме непосредственных членов, в БРИКС есть страны-партнеры. Сюда, в частности, входят Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Китай, который имеет наибольшую долю в ВВП БРИКС, играет доминирующую роль в объединении. Также в список его наиболее мощных экономик входят Индия, Бразилия и РФ. Наибольшую долю в ВВП Большой семерки имеют Соединенные Штаты.

БРИКС - последние новости

Недавно Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Отметим, что население страны составляет около 230 млн человек: это первое место в Африке и шестое в мире.

А еще раньше к международному объединению в качестве полноправного члена присоединилась Индонезия. Это существенно усиливает БРИКС, ведь Индонезия является четвертой страной мира по численности населения.

Отметим, что Джакарта давно выражала желание присоединиться к объединению ради продвижения интересов Глобального Юга. Впрочем, страна попросила отложить официальное присоединение и провести его уже после президентских выборов, которые состоялись в феврале 2024 года.

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