В прошлом году благодаря программе президента «Большая стройка» уже было восстановлено 150 км автодорог, прилегающих к контрольно-пропускным пунктам.

В 2021 году по программе президента «Большая стройка» будут восстановлены 250 км дорог у границ других стран. Об этом сообщается на официальной странице программы в Facebook.

«Десятки лет дороги возле контрольно-пропускных пунктов с соседними государствами запускали, из-за чего, въезжая в Украину, каждый человек испытывал дискомфорт», - говорится на странице «Большой стройки».

В прошлом году благодаря программе президента «Большая стройка» уже было восстановлено 150 км автодорог, прилегающих к контрольно-пропускным пунктам, в 2021 году план увеличен до 250 км. А всего к 2023 году Укравтодор планирует восстановить 600 км пограничных дорог.

Как сообщается на странице «Большой стройки», в этом году в Закарпатской области, которая граничит сразу с 4 странами ЕС, будет отремонтировано более 80 километров подъездов к КПП.

В частности, на границе со Словакией будут отремонтированы 3,5 км дороги Р-53, ведущей к КПП «Малый Березный» - Убля, а также 13 км автодороги М-08 Обход Ужгорода, включая подъезд к МАПП «Ужгород - Вышне Немецкое».

Больше всего дорог будет отремонтировано на границе с Венгрией. Здесь, как отмечается на странице «Большой стройки», будет восстановлен 5-километровый участок международной трассы М-06 Киев - Чоп, являющийся подъездом к КПП «Тиса» - Захонь. Одновременно ведутся переговоры с венгерской стороной по ремонту моста через реку Тиса.

Также будут отремонтированы 35 км автодороги М-25, которая ведет к КПП «Соломоново» - Большая Добронь - Яноши и КПП «Косино».

Еще один пропускной пункт, на подъездах к которому отремонтируют дорогу, - Большая Добронь - Мукачево - Берегово - КПП «Лужанка». Здесь будет восстановлено 24,6 км дороги М-24.

Между КПП «Вилок» и КПП «Дьяково» будут отремонтированы 7,7 км дороги М-26, которая соединяет сразу две страны Евросоюза - Венгрию и Румынию.

Отдельно сообщается, что в перспективе будет построено 10-километровый участок, который ведет к новому КПП «Дыйда» на границе с Венгрией. Также вскоре должно начаться строительство новой обходной дороги г. Берегово с продолжением до МАПП «Лужники». А на границе с Румынией планируется построить новое КПП «Белая Церковь».

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине планируется построить и восстановить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко