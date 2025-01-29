Последние несколько дней распространяются материалы с громкими заголовками вроде: "Боголюбов потерял $1 млрд активов ПриватБанка", "заблокировал $1 млрд активов на Виргинских островах" или "сумма претензий ПриватБанка к своим бывшим владельцам достигает $10 млрд".

"Эти утверждения являются ложными и манипулятивными. Во-первых, факты свидетельствуют о том, что активы остаются замороженными, они никоим образом не потеряны. Во-вторых, все замороженные активы, до принятия решения судом, принадлежат именно ответчикам, а не ПриватБанку. Об этом свидетельствует и сам "фризен ордер", выданный Лондонским судом еще в 2017 году о замораживании активов ответчиков. То есть активы, о которых идет речь, не принадлежат ПриватБанку. А соответственно, никакие активы ПриватБанка не могли быть "потеряны" или "заблокированы"", - отметил Алексей Нижник, адвокат Боголюбова.

Относительно неуплаченных регистрационных взносов за компании на Британских Виргинских островах, адвокат уточнил, что эти компании действительно зарегистрированы на островах и подпадают под обязательную уплату ежегодных регистрационных взносов. Неуплата этих взносов временно приостанавливает учет компаний в реестре. Однако это является техническим вопросом, который решается путем уплаты задолженности и никоим образом не приводит к потере активов.

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"Отмечу, что в судебном решении четко указано: Геннадий Боголюбов выполнил свои обязательства и оплатил взносы, соответствующие его доле в этих компаниях. Суд обязал Боголюбова способствовать урегулированию ситуации и погашению задолженности других акционеров", - подчеркнул адвокат.

Кроме того, сумма иска, указанная в материалах, также является некорректной. Согласно официальным данным, ПриватБанк выдвигает требования к ответчикам на сумму не $10 млрд, а $1,9 млрд.

"Подобные фактологические "ошибки" в подаче информации являются очевидной манипуляцией и свидетельствуют об очередной информационной атаке", - резюмировал адвокат Геннадия Боголюбова.