Беттинговий бизнес в Украине легализирован

СЕО Parimatch Сергей Портнов прокомментировал положительные перспективы решения и поделился планами компании.

Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». После 11 лет запрета на государственном уровне восстановлено существования индустрии азартных игр и ее наиболее динамично развивающегося сегмента - беттинга (ставки на исход спортивных соревнований). Одна из топ-5 мировых беттинг-компаний - международный холдинг Parimatch уже поддержал инициативу государства и готовится к выходу на украинский рынок.

Изменения в законодательстве соответствуют общемировому тренду: последние несколько лет европейские страны и США активно внедряют национальное лицензирования игорного бизнеса. Эксперты уверены, что легализация игорного бизнеса - важнейший шаг для детенизации сферы игорной индустрии, привлечения в страну крупных международных инвестиций, что будет способствовать развитию новых технологий и созданию рабочих мест.

СЕО Parimatch Сергей Портнов:"Для нас, как для международной компании, очень важно работать в прозрачном юридическом поле с определенными правилами игры. Это открывает возможности расширять бизнес, привлекать иностранные инвестиции и развивать сферу развлечений целого региона. Легализация – это логичный шаг технологической трансформации, ведь сфера беттинга во всем мире – драйвер новых технологий, которые придут в страну вместе с инвестициями".

Среди главных положительных эффектов, которые государство получит от легализации – дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие инфраструктуры смежных отраслей экономики, создание тысяч рабочих мест. По прогнозам участников рынка, уже к концу года украинский бюджет может получить дополнительно около 5 млрд грн от продажи лицензий, а также от налоговых отчислений. К тому же будет устранен источник коррупции, в частности в спорте. Сами игроки получат легальный статус и защиту своих прав, а украинский спорт – новые спонсорские программы.

После завершения процесса легализации Parimatch готов расширить сотрудничество с украинским спортом. Готовы в холдинге и к открытому диалогу с властью – Международный опыт компании позволит поделиться компетентной экспертизой. Кроме того, холдинг заявил о готовности расширить сотрудничество с украинским спортом после завершения процесса легализации.

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