Нацбанк уточнил требования к субъектам, желающим присоединиться к BankID
Национальный банк Украины (НБУ) уточнил требования к субъектам, которые изъявили намерение присоединиться к системе для электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID в статусе абонентов, предоставляющих услуги.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном веб-сайте регулятора.
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Обязанности абонентов
В частности, регулятор обязал абонентов, предоставляющих услуги, раскрывать пользователю информацию об условиях и порядке предоставления услуги, для которой осуществляется полная идентификация пользователя через BankID.
Кроме этого, уточнена процедура присоединения и осуществления расчетов между абонентами в системе.
В НБУ подчеркнули, что это приведет к росту осведомленности пользователей системы, усилению защиты их прав, повышению эффективности функционирования системы и ее надежности.
Участники системы
По данным НБУ, на сегодняшний день участниками системы уже являются банки «Форвард», «Пивденный», ПУМБ, Monobank («Универсал Банк»), «Ощадбанк», «Кредобанк», «Радабанк», «Мотор-банк», «Банк Восток», «Идея банк», «ПриватБанк», «Альфа банк», «OTP Банк», «А-Банк», банк «Альянс», «Акордбанк», «Асвио Банк», «Конкорд Банк», банк «ГРАНТ» и «МТБ БАНК».
Что такое BankID
BankID представляет собой систему Национального банка для электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым и коммерческим услугам.
Хронология событий
- Национальный банк в 2015 году начал проект BankID - Единая национальная система электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа к государственным и административным услугам.
- В ноябре 2016 года Национальный банк Украины приступил к проекту по предоставлению банковских услуг с применением Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID, который собирался завершить до 2018 года.
- В апреле 2020 года появилась информация о том, что украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись, либо проводить видеоидентификацию.
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