Avant Aerospace SA расширяет свою деятельность на Украину

Avant Aerospace SA рады сообщить, что компания расширяет свою деятельность на Украину. В планах компании осуществление совместных проектов с государственным концерном «Укроборонпром» в сферах авиации и космоса.

Компания Avant Aerospace уже 5 лет на рынке и за это время доказала, что является высокопрофессиональной и надежной компанией, проверенной временем, с отличной репутацией среди клиентов и партнеров. Компания нацелена на обслуживание клиентов и поставку готовых решений в сферах авиации и космоса по всему миру.

«Мы рады возможности расширить свое присутствие в Восточной Европе. Особенно приятно для нас наладить отношения с Украиной, учитывая богатое авиаконструкторское и аэрокосмическое прошлое», - сказал Мирча Тудор, основатель Avant Aerospace SA.

В Avant Aerospace SA отметили, что восточная Европа является перспективным рынком, и, учитывая позитивный опыт работы с другими странами СНГ, работа с Украиной является логичным шагом для компании.

Об Avant Aerospace SA

Avant Aerospace SA зарегистрирована в 2015 году в Сент-Имье, Швейцария. Основателями компании являются Мирча Тудор, основатель Tudor Scan Tech и Ari Matrix, и Сергей Бедзюк, российский космонавт и вице-президент компании Urthecast. Компания нацелена на внедрение технологических решений в разработку спутников военного и гражданского назначения.

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