Корпорация "АТБ", флагманским бизнесом которой является национальная сеть продовольственных магазинов "АТБ-Маркет", по итогам 2023 года возглавила список 100 крупнейших компаний Украины.

Как пишут составители рейтинга, опубликованного "Украинской правдой", в некоторых секторах и компаниях произошли колоссальные изменения: "Впервые среди крупнейших компаний Украины по доходам сменился лидер. Этот статус перешел к "АТБ-Маркету". Оборот сети в 2023 году увеличился на 33 млрд грн – до 181 млрд грн".

"АТБ" по оборотам впервые потеснил с главного места рейтинга многолетнего лидера НАК "Нафтогаз Украины". Динамичный рост продемонстрировали и другие представители ритейла, ведущая десятка которых увеличила оборот по итогам 2023 года с 413 млрд грн до 537 млрд грн. "В отличие от первого года войны, в 2023 году потребительская инфляция была минимальной, поэтому этот результат – только их заслуга", – отмечают составители рейтинга весомый вклад отрасли в рост экономики.

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Возглавив список крупнейших компаний Украины, "АТБ" сохраняет отраслевое лидерство и титул крупнейшего налогоплательщика в отечественном продуктовом ритейле. Как сообщили в пресс-службе "АТБ", компания увеличила объем уплаты налогов и сборов на 4,62 млрд грн и ее вклад в бюджеты всех уровней по итогам 2023 года достиг 25,06 млрд грн. Много лет подряд "АТБ" входит в перечень 10 крупнейших налогоплательщиков страны.

В "АТБ" отмечают, что несмотря на негативные факторы, обусловленные войной, уплата налогов патриотическим бизнесом делает весомый вклад в будущую победу Украины, а также в рост экономики страны.

"Второй год полномасштабной войны в Украине стал серьезным испытанием для украинского общества, бизнеса и экономики в целом. Несмотря на серьезные вызовы, угрозы и сложности ответственный торговый бизнес, который в течение бурного 2022-го испытал определенный спад, в 2023-м уже показал рост хорошими темпами. Есть даже основания полагать, что в этом году он достигнет довоенного уровня. Это важно прежде всего потому, что ритейл является драйвером украинской экономики – его вклад в ВВП страны составляет около 14%", – прогнозируют в "АТБ", комментируя достигнутые результаты.

Корпорация "АТБ" и национальная сеть продовольственных магазинов "АТБ-Маркет" демонстрируют пример устойчивого и прозрачного бизнеса. С первого дня полномасштабного российского вторжения "АТБ" перешла на особый режим работы, стала форпостом продовольственной безопасности страны и надежной опорой для украинских защитников и отечественной экономики.

Сумма благотворительной помощи от "АТБ" Вооруженным силам Украины, добровольческим формированиям, медицинским учреждениям, спасателям, волонтерским организациям, пострадавшему гражданскому населению и т. д. уже превысила 1,5 млрд гривень и продолжает стремительно расти.