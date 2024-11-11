Ассоциация девелоперов заявила о кризисе на рынке: власть должна обеспечить четкие правила

Украинские строительные компании оказались в кризисном состоянии из-за постоянной изменчивости правил. Если власть не наведет порядок в этой сфере, строительство жилья может полностью остановиться, а имеющиеся "квадраты" резко подорожают. Об этом заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов в интервью "Апострофу".

"Мы просим нормальной правовой рамки и ее соблюдения. Всеми сторонами с жестким наказанием нарушителей. Есть правила. Есть закон. Нельзя их переписывать, потому что какие-то блогеры так написали. У нас война! За окнами почти два миллиона уничтоженных россиянами домов. Это миллионы людей без жилья! Кто его им построит? Должна быть обеспечена последовательность и предсказуемость действий местной и государственной власти. Без решения этих проблем строительная отрасль будет приходить в упадок, а миллионы украинцев останутся без собственного жилья", - заявил Евгений Фаворов.

Для улучшения ситуации с жилищным строительством в Украине государство должно поддерживать отрасль, отметил председатель Ассоциации девелоперов.

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"Некоторые члены нашей ассоциации спокойно или уже строят, или начинают проекты в странах Европы - Венгрии, Польше, Словакии, Чехии, где предпринимателей ценят и поддерживают. Если ничего не изменить, еще больше девелоперов покинет страну. Останутся псевдоактивисты, решалы, глина и палки. Как понимаете, жилья с такой компанией не построишь", - предупредил он.

Также строители считают, что власть должна компенсировать им потери, которые возникают из-за изменения решений или условий строительства.

"Нереализованные проекты - это потерянные сотни рабочих мест в смежных отраслях, генеральные подрядчики, архитектурные бюро, проектные организации, строительная промышленность и тому подобное. Время и приложенные усилия не вернешь, но если государство выдает разрешительные документы, а потом отменяет, оно должно хотя бы компенсировать те средства, которые бизнес потерял. Согласно Конституции, государство обязано защищать право собственности. Если оно не может должным образом выполнять свои полномочия и обеспечить правовую определенность, то выход один - компенсация потерь", - отметил Евгений Фаворов.

Украинская ассоциация девелоперов объединяет большинство строительных компаний столицы, а также многие компании, работающие в других регионах.

Как сообщалось, недавно Ассоциация вышла с заявлением о критическом состоянии на рынке и возможности полной остановки строительства.