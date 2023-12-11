"Государственный оператор тыла" создан по стандартам НАТО и после широкого круга консультаций со специалистами Альянса и специалистами ЕС, отметил Жумадилов.

Глава Агентства "Государственный оператор тыла", которое с 1 декабря будет заниматься всеми закупками продуктов для украинских военных, Арсен Жумадилов заявил, что новая система снабжения ВСУ будет максимально прозрачной.

Об этом он сказал в эфире ТСН.

Он отметил, что сейчас команда новой структуры работает над тем, чтобы все участники рынка поняли, что тендеры будут конкурентными и максимально прозрачными, а поставки для нужд ВСУ должны быть бесперебойными.

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По его словам, ГОТ создан по стандартам НАТО и после широкого круга консультаций со специалистами Альянса и специалистами ЕС. Также учтен и лучший закупочный национальный опыт. Поэтому уже с 1 января нового года поставки ВСУ будут осуществляться по заключенным ГОТ контрактам.

Особый упор Жумадилов сделал на том, что ГОТ будет держать постоянные контакты с антикоррупционными организациями и активистами.

Это особенно важно ввиду коррупционного скандала в сфере закупок по линии Минобороны, резонанс от которого дошел до США.

"Приоритет (в государственный закупках, - Ред.) - лидерам рынка, которые работают "в белую". Любимцев, которые по странному стечению обстоятельств раз за разом выигрывали тендеры, - не будет",- отметил Жумадилов.

По его убеждению, сотрудничество государственного оператора и поставщиков будет максимально прозрачным, с тем, чтобы ни у кого не возникло сомнений в добропорядочности сторон.