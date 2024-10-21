Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на поиск оценщика и управляющего для 17 799 вагонов. Срок подачи документов для участия в конкурсе - до 24 октября 2024 года. Об этом говорится в официальном сообщении АРМА.

Эти вагоны были арестованы, и находятся на балансе Укрзализныци, которая активно их использует. Поэтому АРМА фактически забирает у УЗ львиную долю вагонного парка: 27% крытых вагонов, 26% полувагонов, 54% цистерн, и 98% минераловозов.

По оценкам Укрзализныци, потеря такого количества вагонов приведет к сокращению доходов компании на 3 миллиарда гривен ежегодно. Также это повлечет падение поступлений в бюджет Украины на более чем 0.5 млрд грн в год.

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Впрочем, это не единственная проблема: дефицит цистерн может привести к росту цен на топливо. Ведь сейчас до 50% топлива перевозится именно в арестованных цистернах, которые у УЗ заберут. А отсутствие полувагонов и платформ значительно усложнит перевозки техники ВСУ и сооружения фортификационных сооружений на горячих участках фронта.

Напомним: на днях АРМА уже подписала один договор на управление 434 вагонами. Победителем тендера стала компания ООО "ФПК "Ресурсгруп". Эта компания будет платить государству за вагон 34 грн в сутки. При том, что рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн - более 1000 грн/сутки. В то же время, согласно данным реестров, победитель не имеет опыта в управлении железнодорожными вагонами, зато является фигурантом в более чем 20 судебных делах.