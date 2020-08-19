Зеленский назначил госуполномоченного Антимонопольного комитета

Музыченко подала е-декларацию на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета и с тех пор дважды ее исправляла.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Ольга Музыченко подала е-декларацию на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета 27 июля 2020 года, и с тех пор дважды ее исправляла 3 августа.

По данным декларации за 2019 год Музыченко заработала 102,36 тыс. грн в ООО КУА Система плюс. Эта компания также указана в качестве основного места работы для ее мужа — Сергея Сендзюка. За минувший год он заработал в компании 119,7 тыс. гривен. Кроме того, он владеет компанией Импакт Экспо.

Бесплатный автомобиль

Также Музыченко бесплатно пользуется автомобилем Audi Q3 2015 года выпуска, стоимостью 800 тыс. гривен. Ее муж ездит на Volkswagen Touareg 2011 года стоимостью 500 тыс. гривен. Этот автомобиль принадлежит Сендзюку Мирону Анатольевичу.

Квартиры

Кроме того, Музыченко является совладелицей двух квартир в Киеве. В одном случае вторым владельцем квартиры является ее муж — Сергей Сендзюк, во втором — Ирина Педь.

В бесплатном пользовании у Музыченко находятся еще две квартиры, жилой дом и земельній участок.

Кадровые перестановки в АМКУ

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

29 июля 2020 года Зеленский уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ.

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Автор: Елена Коваленко