Богуслаев поставил Запорожье на грань социального взрыва: активисты-правозащитники призвали судей не помогать ему в рейдерском захвате "Мотор Сич".

Общественное движение "Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции" призвало судей Хозяйственного суда Запорожской области не принимать участия в рейдерском захвате "Мотор Сич" ее бывшим собственником Вячеславом Богуслаевым.

"Считаем важным предоставить акционерам [ПАО "Мотор Сич"] возможность присутствовать на общем собрании акционеров 31 января. Уже после проведения собрания у судей будет возможность отменить решение общего собрания акционеров, если будут установлены нарушения закона", - написали они в своем обращении к председателю Хозсуда Запорожской области Михаилу Мирошниченко.

Активисты обратили внимание судей запорожского областного хозсуда на "спам-иски", поданные в один день 26 января, которые направлены на срыв собрания акционеров.

"26.01.2021 в Хозяйственный суд Запорожской области поступило 7 аналогичных заявлений о принятии мер обеспечения иска до подачи иска. Ответчиком по всем заявлениям определено ПАО «Мотор Сич». Такие действия — это злоупотребление процессуальными правами, направленное на манипулирование автоматизированной системой документооборота суда! Заявители по указанным заявлениям (Мирошниченко Ф.В., Криворучко В., Семеновых А.В., Коцюба О.В., Сисоенко П.А., Лемех Л.М., Полывяный С.А.) являются связанными лицами, целью которых является незаконное недопущения проведения Общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич", которые состоятся 31.01.2021!", - сообщило "Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции".

Они призвали судей принять экстренные меры, чтобы не стать соучастниками рейдерского захвата "Мотор Сич" на стороне экс-владельца Вячеслава Богуслаева.

"Призываем суд сообщить о вмешательстве связанных лиц ПАО «Мотор Сич» в осуществление правосудия. Просим безотлагательно организовать общее собрание судей Хозяйственного суда Запорожской области для сообщения им об изложенных в этом сообщении незаконных действиях соответствующих лиц и с целью предотвращения нарушения положений ГПК Украины и прав акционеров ПАО "Мотор Сич". Безотлагательно обратиться в Высший Совет Правосудия с сообщением о вмешательстве в осуществление правосудия с целью вынесения неправосудного решения", - призывает ГО "Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции".

По мнению активистов, проведение собрания акционеров - единственный способ вывести "Мотор Сич" из тупика, в который его завели Богуслаев и его менеджеры: "На заводах корпорации происходят массовые сокращения: более десяти тысяч специалистов остались выброшенными на улицу. Руководство предприятия легкомысленно отбирает у десятков тысяч семей ресурс для выживания, у города - бюджетные средства", - пишут о катастрофических последствиях для горожан правозащитники.

Ранее адвокат и правозащитник из Запорожья Станислав Гришин, к которому сотрудники "Мотор Сич" часто обращаются за правовой помощью, заявил, что заводчане сталкиваются с угрозами, запугиванием увольнениями и давлением со стороны менеджмента Богуслаева.

"Возникает обоснованный вопрос – почему менеджмент, которому не доверяет большинство акционеров, продолжает работать уже более 4 лет?.. … Акционеры на 31 января созывают собрание, на котором хотят наконец-то сменить менеджмент, воспользовавшись своим безусловным правом собственников. Чем это грозит коллективу? Моя уверенность как адвоката и правозащитника, как жителя Запорожской области, ничем это трудовому коллективу не грозит. Потому что инвесторы открыто декларируют свою позицию — работать и развивать завод, модернизировать производство, повышать заработные платы. Для инвесторов это дело чести», — рассказал адвокат, и напомнил множество инцидентов, связанных с кражами нынешним руководством завода - "тянут" и авиационные двигатели, зафиксированы хищения на сотни миллионов гривень: "Менеджмент занимается, фактически, грабежом завода", - подчеркнул адвокат Станислав Гришин.

Китайские акционеры "Мотор Сич" уже обратились в международный арбитраж. Они намерены потребовать компенсации ущерба от Украины в размере 3,5 миллиарда долларов, если не найдут защиты своих законных интересов у украинского правосудия и государства.

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Автор: УНИАН