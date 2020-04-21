Продажи жилья остановились: как коронавирус повлиял на рынок недвижимости в Украине

Рынок первичной недвижимости в Украине по итогам I квартала потерял 15% продаж.

Рынок первичной недвижимости в Украине в январе-марте 2020 года, по сравнению с январем-мартом 2019 года, потерял 15% продаж. Об этом сообщила пресс-служба инвестиционной компании InCo home.

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«По итогам января-марта объемы продаж по двадцати новым жилым комплексам, в строительство которых инвестировала компания, вышли на 15 тысяч метров квадратных жилья. В прошлом году показатель первого квартала был на уровне 17,5 тысяч метров проданного жилья. Фиксируем 15% снижение по сравнению с январем-мартом 2019 года», - говорится в сообщении.

По данным компании, продажи нового жилья фактически остановились.

«Достраиваем то, что было начато ранее, готовим технические и разрешительные документы, но пока не инвестируем в процесс нового строительства. С окончанием карантина мы сможем понять, в какую сторону будет двигаться рынок: сохранится ли динамика снижения, или увидим хотя бы минимальное оживление«, - цитирует пресс-служба совладельца и партнера InCo home Богдана Серотюка.

Отмечается, что количество сделок по приобретению жилья в рассрочку сократится, также надежда на возрождение ипотеки отброшена еще минимум на 3-5 лет.

«По итогам января-марта этого года рассрочка занимала 30% в общей структуре продаж и этот процент неизменен уже на протяжении многих лет. В перспективе перед рынком будет задача сохранить его близким к прошлым показателям. Динамика первых трех месяцев показывает, что в январе 40% покупок совершались в рассрочку, в феврале уже 34%, а в марте только 20% покупателей воспользовались рассрочкой. Ипотека по-прежнему не влияет на рынок, в среднем в месяц продается 3-4 квартиры с привлечением банковского кредитования«, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на объектах, построенных с привлечением инвестиций от InCo home, цена по комфорт-классу увеличилась на 400 грн за кв. м, по эконом классу - от 1000 грн до 1500 грн за кв. м.

«Для строительной отрасли происходящее будет стресс-тестом, к тому же ситуация с «Укрбудом» не добавила прочности рынку и его готовности к новым вызовам. Карантинные мероприятия повлияют на сроки введения в эксплуатацию жилья, особенно комплексов с низким уровнем готовности. Хотя прогноз по отставанию оптимистичнее после того, как строительную отрасль внесли в перечень разрешенных работать в период карантина», - отметил Серотюк.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG Константина Олейника, после карантина в Украине в первые три месяца цена на новое жилье снизится на 5-7%.

Справка УНИАН. InCo home – инвестиционная компания на рынке недвижимости. Основана в Киеве в 2003 году. За время работы компания привлекла инвестиции в строительство 25 жилых комплексов. Также InCo home является финансовым партнером крупнейших строительных компаний Украины - ПСГ «Ковальская», СГ «Фундамент».