Организаторы проекта #Бизнес_Реанимация предложили украинскому правительству меры по спасению малого и среднего бизнеса

Совет институциональных реформ, объединяющий экспертов в области финансов, права, менеджмента и предпринимателей, обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с рядом инициатив по спасению малого и среднего бизнеса. Сегодня этот сегмент включает более 90% отечественных частных предприятий и больше всего страдает от экономического кризиса и последствий пандемии COVID-19.

Свои инициативы организация выдвинула в рамках общественного проекта #Бизнес_Реанимация, а в их основу положила предложения реальных предпринимателей, диалог с которыми был проведен с помощью онлайн-площадок Совета институциональных реформ. В поддержку открытого Обращения команда проекта создала видео, в котором украинские предприниматели из разных сфер деятельности рассказывают свои истории выживания и, в частности, об уже примененных ими антикризисных мерах. Также они акцентируют внимание на важных для них аспектах государственной поддержки бизнеса в такое трудное время.

В Раде институциональных реформ отмечают, что недавно принятые Верховной Радой законопроекты №3219, 3220 и 3275, направленные на поддержку населения и бизнеса в условиях карантина, не решают всех проблем, связанных с новыми вызовами.

Так в рамках диалога с предпринимателями стало известно о самых распространенных проблемах, с которыми сегодня сталкиваются отечественные малые и средние предприятия. Это, в частности:

- невозможность своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты наемным работникам;

- отсутствие механизма полного освобождения от арендной платы на период форс-мажора предприятий, которые законодательно ограничены в деятельности;

- отсутствие программ дотаций для малого бизнеса и антикризисного кредитования банками;

- чрезмерная налоговая нагрузка;

- беспричинное блокирование регистрации налоговых накладных;

- искусственное торможение денежных переводов банковскими учреждениями;

- несоответствие предельного порога доходов для плательщиков единого налога уровню девальвации национальной валюты.

Авторы Обращения сформулировали 5 инициатив к правительству:

1. Минимизировать общее налоговое и финансовое давление на малый и средний бизнес, а именно:

• отменить все неформальные директивы, ограничивающие денежные переводы внутри страны;

• банки и налоговая служба не должны требовать документы при проведении каждой операции;

• отменить непосредственные личные контакты представителей госучреждений и банков с бизнесом;

• запретить блокирование банковских счетов малого и среднего бизнеса;

• возобновить мораторий на проверку малых предприятий до конца года;

• отменить любую налоговую и финансовую отчетность за І квартал 2020 года;

• предоставить четкие разъяснения относительно эпидемии как форс-мажора и освободить от ответственности всех, кто не смог выполнить свои обязательства в связи с введением карантина;

• отложить любые судебные заседания по иску госструктур (исключение - пребывание обвиняемого под стражей) до завершения карантина.

2. Обеспечить возможность получения каждым предприятием овердрафта, сумма которого должна рассчитываться в соответствии с объемом зарегистрированных этим предприятием в І квартале 2019 года налоговых накладных.

3. Стимулировать развитие онлайн-бизнеса и малых предприятий, в частности:

• освободить курьерские и логистические компании от НДС на период действия карантина;

• обязать государственного почтового оператора на время карантина безвозмездно доставлять отправления отечественных интернет-магазинов;

• уменьшить ЕСВ вдвое - это будет побуждать предпринимателей официально оформлять работников;

• урегулировать положения Закона №540-IX от 30.03.2020, создав простой и действенный механизм освобождения от платы за пользование имуществом и исключив возможности различных толкований этой нормы.

4. Ввести кредитные проекты по сохранению отечественного экономического потенциала, а именно:

• кредиты под 0% годовых исключительно для выплаты зарплаты работникам, которые находятся дома на карантине;

• стабилизационные кредиты под 3-5% годовых для малых и средних частных предприятий, которые находятся на грани банкротства;

• сохранить кредиты для бизнеса под 5/7/9% годовых и тем самым оживить кредитование сразу после окончания карантина.

5. Отсрочить уплату ЕСВ на полгода. Налог должен быть задекларирован, но оплата (без пени и штрафных санкций) произойдет после выхода страны из карантина.

«Нам всем следует сплотиться вокруг вопроса спасения отечественного бизнеса. Уже введенные в Украине антикризисные решения направлены, прежде всего, на поддержку крупных компаний. А в реанимационных мерах нуждаются именно малые и средние предприятия. Особенно остро для этой категории стоит вопрос полного освобождения от арендной платы в период форс-мажора. Относительно этого мы разрабатываем отдельные инициативы и документы», - отметил председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко.

Видео в поддержку Обращения, созданное продакшн-студией Cinemagic, можно посмотреть здесь: