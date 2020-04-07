Продажи украинских ресторанов за неделю рухнули на 73%

Более 160 тыс. работников ресторанного бизнеса Украины остались без работы в связи с карантином.

Более 160 тысяч работников ресторанного бизнеса Украины остались без работы в связи карантином.

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Об этом сообщила онлайн-платформа для работы с государственными открытыми данными OpenDataBot со ссылкой на исследование компании по автоматизации ресторанов Poster.

Также сообщается, что продажи заведений общественного питания в Украине за неделю с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

Наибольшее падение наблюдалось в Киеве и Львове – на 78%, за ними идут Харьков – 73%, Днепр – 65%, Одесса – 60%.

Согласно сообщению, сейчас в Украине работают более 30 тысяч заведений. Объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году составлял около 50 тысяч заведений.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

3 апреля правительство усилило карантинные меры в связи с пандемией COVID-19. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

Справка УНИАН. OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны.

Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber - и позволяет получить актуальную информацию о компании.