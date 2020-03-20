В парламенте предложили стимулы для решения жилищных проблем украинской молодежи

Главным вопросом для молодежи является обеспечение жильем, поскольку от наличия жилья зависит качество жизни населения и демографическая ситуация в стране.

Народный депутат Украины Игорь Колыхаев инициировал на законодательном уровне повышения социального обеспечения молодежи и внедрение стимулов для обеспечения занятости, и решения их жилищных проблем.

В частности, народный избранник зарегистрировал в парламенте проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и установления справедливых социальных гарантий для молодежи (реестр. №3231), а также проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно урегулирования отдельных вопросам установления справедливых социальных гарантий для молодежи (реестр. №3232). Эти законопроекты системно связанные между собой и вносятся на рассмотрение парламента одновременно.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

По словам Игоря Колыхаева, демографическая ситуация в Украине в последние годы существенно ухудшается, а часть украинцев, преимущественно молодежь уезжает за границу. Он добавил, что украинская молодежь не видит перспектив в родном государстве, имеет тяжелое материальное положение и проблемы с трудоустройством.

"Молодежь встречается с проблемой трудоустройства после получения образования. Кроме этого у них отсутствует собственное жилье и они не видят перспективы заработать на него работая в Украине. Это приводит к массовому выезду молодых людей за границу", - сказал Игорь Колыхаев.

Депутат убежден, что главным вопросом для молодежи является обеспечение жильем, поскольку от наличия жилья зависит качество жизни населения и демографическая ситуация в стране.

"К сожалению, государственные программы кредитования и содействия молодежному строительству почти не финансируются. И в Украине уже давно назрела необходимость в социальном обеспечении молодежи и внедрение стимулов для их трудоустройства и решения жилищных проблем. Именно поэтому внес в Верховную Раду соответствующие законодательные инициативы", - сообщил Игорь Колыхаев.

Автор законопроектов предложил парламенту ввести механизмы финансирования предприятиями, учреждениями и организациями за счет собственных средств потребностей молодежи по образованию и обеспечения жильем. Зато, государством будет предоставляться ряд льгот и преференций тем работодателям, которые будут финансировать за счет собственных средств потребности молодежи в получении образования в учреждениях высшего и профессионального образования.

"При этом, государство освобождает от налогообложения средства предприятий, учреждений и организаций, направленные на приобретение жилья для молодежи, а также на финансирование потребностей по получению образования молодыми гражданами. Это повысит уровень социального обеспечения молодежи и создаст стимулы для их трудоустройства и обеспечения жильем", - подчеркнул Игорь Колыхаев.

Народный депутат убежден, что принятие его законопроектов создаст стимулы для молодых людей, чтобы оставаться получать образование и работать в Украине, а не выезжать за границу.