АМКУ предостерег от повышения цен на лекарства и маски на фоне коронавируса

За нарушения АМКУ обещает накладывать штрафы.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерегает участников рынка фармацевтики от необоснованного повышения цен на лекарства и предметы гигиены и других антиконкурентных действий на фоне коронавируса.

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Как отметили в пресс-службе АМКУ, панические настроения из-за новостей о пандемии коронавируса создают условия для различных манипуляций, в том числе и с ценами.

“Антимонопольный комитет Украины официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же самое касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создания искусственного дефицита”, - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что за антиконкурентное поведение на рынке АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом, в частности, завышения цен на экспресс-тесты.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.