Жеваго должен "выйти на связь", если хочет, чтобы "АвтоКрАЗ" получил госзаказы – Зеленский

Бизнесмен сейчас находится в розыске.

Находящийся в розыске бизнесмен Константин Жеваго, являющийся собственником Кременчугского автомобильного завода «АвтоКрАЗ», должен «выйти на связь» с властью, если хочет, чтобы на предприятии появились государственные заказы.

Читайте такжеЗеленский заставил министра пообещать, что УЗ купит 90 вагонов у Крюковского завода

Об этом во время сегодняшнего посещения завода заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к гендиректору предприятия Роману Черняку.

«Передайте собственнику, чтобы они вышли с нами на связь, тогда можно решить вопрос и банкротства, и выйти из всех этих исков, судебных дел. То, что мы сейчас слышим, я думаю, что это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, что вы попросили (разместить госзаказы – УНИАН)… Но могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем, чтобы вы не просто ждали", - сказал президент.

"Не государство виновато в том, что сейчас где-то собственники в розыске. Я думаю, что им нужно выйти на связь», - добавил глава государства.

После этого присутствовавший на встрече президента и гендиректора завода министр инфраструктуры Владислав Криклий высказал идею своеобразного «обмена».

«Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо», - отметил глава Мининфраструктуры.

«В принципе, честно», - отреагировал на это Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в начале октября прошлого года Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит».

27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит» и заочно вручили подозрение. По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка.

По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.