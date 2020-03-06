Правительство обещает дотации из госбюджета для бедных громад

После проведения местных выборов структура финансирования громад будет утверждена согласно действующему законодательству.

Кабинет министров Украины обеспечит дотации из государственного бюджета для территориальных громад, неспособных обеспечивать свое финансирование самостоятельно.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде Украины.

Он напомнил, что акцизный налог благодаря решению парламента был оставлен громадам, и громады этим пользуются.

«После проведения местных выборов структура финансирования громад будет утверждена согласно действующему законодательству, и она будет достаточной для развития и существования способных громад. Соответственно, будет структура дотаций громад, которые неспособны. Все эти вещи прописаны законодательно», - сказал премьер.

Также Кабинет министров планирует со второго квартала этого года перейти на прямые межбюджетные отношения с объединенными территориальными громадами (ОТГ).

«В среду на Кабмине рассмотрим вопрос предоставления бюджетной самостоятельности еще 67 громадам, в которых были проведены выборы, чтобы дать им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с Кабинетом министров. Все количество громад – 1045, о которых я говорил, будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения, и это даст им самостоятельность и управляемость теми средствами, которыми они распоряжаются», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Кабинет министров Украины планирует до конца марта утвердить планы развития территориальных громад для всей территории Украины.

По информации премьер-министра, на сегодня в Украине сформировано 1045 из 1400 запланированных территориальных громад, а остальные 350 будут сформированы после местных выборов в октябре.

В этом году планируется завершить первый этап реформы децентрализации, который предполагает формирование объединенных территориальных громад.