Месторождение "Дельфин" на шельфе Черного моря могут разделить на несколько частей для продажи

Ранее Кабмин отменил постановление о проведении конкурса по разработке углеводородов в пределах участка «Дельфин», который выиграла американская компания Trident Acquisitions.

Углеводородный участок «Дельфин» на шельфе Черного моря в этом году будет разделен на несколько частей и выставлен на конкурс, говорится в презентации на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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«Организация и проведение конкурса на 2-3 участка на морском шельфе «Дельфин», определение победителей, проведение переговоров и подписание соглашений», - сказано в презентации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины отменил постановление о проведении конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка «Дельфин», который выиграла американская компания Trident Acquisitions, принадлежащая депутату Государственной Думы России Илье Пономареву.

Ранее, в апреле 2019 года, Государственная служба геологии и недр Украины объявила конкурс на углеводородный участок «Дельфин», расположенный в северо-западной части континентального шельфа Черного моря, который может привлечь минимум 1,5 млрд грн инвестиций в поиск и добычу нефти и газа в Украине. Площадь выставленного участка - почти 10 тысяч кв. км, срок действия соглашения - 50 лет с правом продления.