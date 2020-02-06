Программа доступных кредитов: подспорье или камень на шее

Правительство объявило старт программы доступного кредитования для украинских предпринимателей «5-7-9». Эта инициатива позволит украинцам получить кредит для создания или развития собственного бизнеса в объеме до полутора миллионов гривень сроком до пяти лет под низкие ставки в пять, семь или девять процентов годовых, которые и нашли отображение в названии программы, то есть, в два-три раза дешевле текущих рыночных условий.

Координировать программу будет Фонд развития предпринимательства, который получит от государства два миллиарда гривень финансирования. По оценкам правительства, этого должно хватить для частичной компенсации процентов по кредитам в рамках пятидесяти тысяч проектов. В дальнейшем, как анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, при успешной реализации пятилетняя программа для предпринимателей может получить дополнительное финансирование.

«Пять, семь, девять процентов – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от числа клиентов будем расширять программу», - сказал Зеленский.

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Национальный банк Украины высказался в поддержку инициативы главы государства и правительства, считая ее полезной для активизации кредитования малого бизнеса, развития предпринимательства и стимулирования экономического роста. Но регулятор в очередной раз напомнил, что для масштабного перезапуска кредитования государству нужно сделать еще немало шагов, включая урегулирование проблемы долгов клиентов перед украинскими банками и проведение судебной реформы.

Украинский бизнес давно изголодался по дешевым ресурсам и потому воспринял инициативу государства с воодушевлением.

«Условия этой программы действительно выглядят привлекательно, и я не исключаю вероятности, что в будущем стану одним из ее участников», - поделилась с УНИАН своими размышлениями предприниматель с трехлетним стажем, киевлянка Елена.

Первые ласточки

Соглашения о партнерстве с Фондом развития предпринимательства уже заключили четыре государственных банка - «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк». И в первые дни работы программы банкиры прогнозировано столкнулись с ажиотажным спросом, получив свыше семнадцати тысяч заявок предпринимателей на ставшие доступными кредиты.

Первым стал «Укргазбанк», который чуть больше чем за сутки подписал нескольких десятков кредитных договоров по новой программе. Сферы деятельности потенциальных заемщиков очень разнообразные: один предприниматель обратился за кредитом в размере 320 тысяч гривень на покупку оборудования для переработки отходов, второй – попросил миллион гривень на покупку компьютеров для детской школы робототехники.

Тем временем, «Ощадбанк» получил более семи тысяч запросов предпринимателей для участия в программе «5-7-9», а на рассмотрении специалистов финучреждения уже находятся более сотни реальных кредитных проектов, по трети из которых банк обещает принять решения до конца первой недели февраля.

«Ощадбанк» говорит о готовности выдавать порядка двух сотен кредитов в неделю. В банке прогнозируют суммарный потенциальный объем доступных кредитов для предпринимателей в рамках новой программы в двадцать миллиардов гривень, ожидая, что банковская система будет удовлетворять ажиотажный спрос постепенно.

«ПриватБанк», в свою очередь, заявил о получении десяти тысяч предварительных заявок предпринимателей еще до старта программы и пообещал в текущем году направить на финансирование украинского предпринимательства не менее десяти миллиардов гривень.

Как это работает?

Согласно данным портала «5-7-9.gov.ua», разработанного для участников программы, претендовать на получение льготного кредита может как работающий бизнес, так и новый, с годовым доходом до пятидесяти миллионов гривень и средним количеством наемных работников не более пятидесяти человек.

В перечне обязательных условий – действующая государственная регистрация, разрешенный вид экономической деятельности, наличие дохода за последний год для действующего бизнеса либо обоснованного бизнес-плана – для нового.

Получить средства можно для покупки оборудования и его модернизации, а также для строительства, ремонта или реконструкции помещений, кроме офисных.

Предприниматель с годовым доходом до 25 миллионов гривень может получить кредит под пять процентов годовых при создании двух рабочих мест в течение квартала либо под семь – при отсутствии обязательств создавать рабочие места.

При годовом доходе от 25 до 50 миллионов гривень можно рассчитывать на ставку в девять процентов годовых, но она будет снижена на полпроцента за каждого нового наемного работника - до минимума в пять процентов годовых.

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Также банк может взять дополнительную комиссию, но не более одного процента.

Для участия в программе понадобится первый взнос не менее двадцати процентов для действующего и тридцати процентов – для нового бизнеса.

Общий объем господдержки, полученный предпринимателем в течение любого трехлетнего периода реализации программы, ограничен эквивалентом в двести тысяч евро.

Для оформления заявки необходимо заполнить регистрационную форму на сайте, выбрать банк из прилагаемого перечня и при получении предварительного одобрения - ждать ответа выбранного финучреждения.

Государство выплачивает компенсацию после подписания договора с банком, при этом информационная поддержка доступна на каждом этапе участия в программе через call-центр правительства.

Очевидные преимущества

Банкирам новая государственная программа понравилась. Так, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что в этой программе нет явных критических недостатков, присущих разнообразным программам поддержки бизнеса в прошлом.

«В рамках этой программы объединены инструменты удешевления кредитов для заемщика (компенсация процентов) и снижения кредитных рисков для банков (портфельные кредитные гарантии). То есть, программа направлена на преодоление двух наибольших препятствий, сдерживающих развитие кредитования», - рассказала она УНИАН.

Кроме того, как отметила Коробкова, программа проста в администрировании, поскольку решение банка о предоставлении кредита автоматически открывает доступ к получению государственной поддержки, если заемщик соответствует формальным критериям. И для получения компенсации не требуется согласование каких-либо местных чиновников либо центральных министерств.

Гарантия банку со стороны Фонда развития предпринимательства предоставляется на портфельной основе, то есть, подтверждение этой гарантии по каждому отдельному кредиту не требуется. И поскольку гарантия покрывает лишь часть потенциальных потерь при невозврате кредитов, это стимулирует банки выдавать кредиты сознательно, правильно оценивая кредитоспособность клиентов.

Еще один плюс, как считает Коробкова, в зачислении суммы компенсации по конкретным кредитам на шесть месяцев вперед на специальные счета и использовании их по мере выплаты кредита, что является предохранителем на случай перебоев в финансировании.

«В прошлом, например, нередко возникали ситуации, когда из-за неравномерности в поступлении бюджетных средств клиенты вынуждены были несколько месяцев выплачивать кредиты по полной ставке, пока компенсации не восстанавливались», - пояснила она.

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Одновременно и плюсом, и определенным риском программы Коробкова назвала ориентацию не только на расширение действующего бизнеса, но и на создание нового, сопряженного с более высокими рисками по сравнению с уже налаженным бизнесом.

«Для того, чтобы банки могли выдавать кредиты таким бизнесменам, государство предусмотрело покрытие гарантией до 80 процентов возможных потерь. Это риск, но государство сознательно разделяет его с банками, поскольку считает своим долгом дать шанс тем, кто в перспективе может стать главным двигателем социально-экономического развития Украины», - подчеркнула она.

Коробкова не видит рисков монополизации государством сегмента кредитования предпринимателей, так как программа не ограничивается лишь участием в ней государственных банков. По ее словам, несколько частных банков уже в процессе оформления партнерства с Фондом развития предпринимательства.

Минимизация рисков

Помимо очевидных преимуществ поддержки дешевыми кредитами предпринимательства, Елена Коробкова обратила внимание, что для бизнесменов в рамках программы предусмотрена возможность бесплатного обучения.

Министр финансов Оксана Маркарова действительно в ходе презентации госпрограммы «5-7-9» пообещала, что правительство не оставит неопытных предпринимателей один на один с финансистами и поможет консультацией в случае отклонения банком кредитной заявки.

«В случае отказа – это не отказ, а попадание на дополнительную услугу. Государство бесплатно поможет подготовить документы, чтобы вернуться на следующий круг и получить слово «да» по кредитной заявке», - сказала министр.

Видимо, в правительстве осознают, что проблема низкой финансовой грамотности украинцев и возможного использования этого недостатка банкирами в свою пользу, к сожалению, может стать одним из серьезных рисков для новой программы.

На практике в нашей стране зачастую даже опытные предприниматели опасаются ввязываться в банковские кредиты из-за высоких рисков понести непредвиденные расходы или не справиться с кредитной нагрузкой.

«Негативный опыт получения потребительских кредитов отталкивает многих предпринимателей от идеи занимать у банков средства для развития бизнеса. И в сложившихся непредсказуемых экономических условиях нашей страны кредит может стать не подспорьем для развития собственного дела, а камнем на шее», - сказала столичный предприниматель Елена.

Она, как и многие другие украинцы, пока считает банк последней инстанцией, куда предпринимателю стоит обращаться за деньгами, когда остальные источники, включая собственные сбережения, помощь близких, средства инвесторов или международные гранты, уже исчерпаны либо недоступны.

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Наличие проблемы ярко иллюстрирует статистика НБУ. За полгода с момента создания регулятором подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг получено порядка четырех тысяч обращений граждан, которые чаще всего жалуются именно на сложности в кредитных взаимоотношениях с банками. И на этом круг возможных проблем предпринимателя в нашей стране не заканчивается.

По результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации, проведенного среди руководителей компаний в декабре 2019 года, отсутствие финансирования – далеко не самая острая проблема. Наиболее серьезными недостатками в нашей стране представители бизнеса из года в год называют высокий уровень коррупции, слабую судебную систему, отток рабочей силы за рубеж, сложность налоговой системы, излишнюю бюрократизацию бизнес-процессов и давление со стороны правоохранительных органов.

Учитывая, что этот опрос ежегодно проводится среди руководителей крупных компаний, которые в отличие от частных предпринимателей могут позволить себе оплачивать услуги высококвалифицированных юристов и экономистов, масштаб проблем для небольшого бизнеса может оказаться просто неподъемным.

Результаты опроса представителей малого и среднего бизнеса, обнародованные в конце 2019 года Офисом эффективного регулирования BRDO, говорят, что треть украинских предпринимателей не знают своих прав и способов их защиты при проведении проверок. То есть, некий ликбез по ведению бизнеса в украинских реалиях им точно не помешает.

Пока учебная информация на правительственном портале для предпринимателей ограничена материалами о бизнес-планах, кредитах и нескольких успешных проектах. Но, к сожалению, нет поучительных историй о том, как предприниматель не смог погасить кредит, изначально не рассчитав свои возможности, либо закрыл свой бизнес под давлением коррумпированных чиновников или силовиков. И нет рекомендаций, как правильно себя вести в подобных ситуациях.

Разумеется, один обремененный проблемами предприниматель значит слишком мало в масштабах страны, поэтому никто не будет нанимать для него персональных советников и писать пошаговую инструкцию. Но без решения наиболее острых проблем, о которых бизнес говорит не первый год, мы никогда не вырастим своих Билла Гейтса и Илона Маска. Даже если банковские кредиты станут бесплатными.

Ольга Гордиенко