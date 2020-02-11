Более 30 туристических компаний обвинили Google в недобросовестной конкуренции

Они утверждают, что поисковый гигант выделяет собственные подборки по туристическим запросам пользователей и получает больше просмотров, чем любой конкурирующий сервис.

Компании, работающие в туристической отрасли, пожаловались на Google в Еврокомиссию. По их мнению, американская корпорация недобросовестно продвигает собственные продукты.

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В письме, адресованном еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, сказано, что поисковик выдает свои информационные подборки по туристическим запросам пользователей в специальном окне. Оно выделяется на фоне остальных результатов поиска, а потому варианты, которые предлагает сервис Google, получают больше внимания, чем ресурсы конкурентов, передает forbes.ru.

Среди 34 компаний, которые подписали письмо, есть такие туристические сервисы, как TripAdvisor, Expedia и eDreams. Все они полагают, что Google получает больше просмотров, даже если выдает те же варианты отелей, гостиниц и хостелов, и аренды жилья и автомобилей, что и другие компании.

Напомним, в 2017 году Google уже штрафовали за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Еврокомиссия обязала материнскую компанию Alphabet выплатить €2,42 млрд за нарушение правил антимонопольного законодательства Евросоюза, которое выразилось в предоставлении собственному сервису сравнения товаров для покупок Google Shopping незаконных преимуществ.