Зеленский включил исполнительного директора «Нафтогаза» Витренко в наблюдательный совет «Укроборонпрома»

Президент Украины подписал указ, которым внес изменения в указ от 7 октября 2019 года № 734.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполнительного директора Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ № 747/2019 от 11 октября «О внесении изменения в указ президента Украины от 7 октября 2019 года № 734» обнародован на сайте главы государства.

«В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 года № 734 «О членах Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» назначить членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Витренко Юрия Юрьевича - директора исполнительного «Группы Нафтогаз» акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» (по согласованию)», - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Юрий Витренко находится в Стокгольме, где защищает интересы государства по решению арбитража по контракту на поставку газа российским «Газпромом», согласно которому было отменено положение контракта «бери или плати».

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Слушания апелляционной жалобы «Газпрома» на решение арбитража отменить положение контракта «бери или плати», которое освобождает Украину от обязательства заплатить «Газпрому» 80 млрд долларов, начались в Стокгольме 9 октября.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов.

С учетом решения арбитража по контракту на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.