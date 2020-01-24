В "Технова" опровергают информацию о том, что поставляют угля с временно оккупированных территорий

Кроме того, там заявили, что со стороны государства существует постоянный контроль за поставками угля.

На днях на иформационных ресурсах была распространена информация по поводу производства СБУ по возможным поставкам угля с ОРДЛО на ООО "Фирма" ТЕХНОВА".

ООО "Фирма" ТЕХНОВА" по этому поводу сообщает следующее и добавляет подтверждающие документы. Да, действительно, СБУ в Черниговской области проводит проверку закупок угля, которые осуществлялись ООО "Фирма" ТЕХНОВА". Однако, это не является каким резонансом, со стороны государства существует постоянный контроль за поставками угля: откуда, в каком количестве и какие его характеристики . Это обычная процедура необходима для установления законности поставок сырья и соответствия их документации.

Одним из этапов проверки является отслеживание движения угля: как, когда, по какой стоимости было приобретено. На это ООО "Фирма" ТЕХНОВА" в соответствии с Постановлением суда от 2 января 2020 были предоставлены следователем СБУ доступ ковсем имеющимся документе, на основании которых осуществлялось снабжение, таможенное оформление товара" каменный уголь ", его учет и хранение на КЭП "Черниговская ТЭЦ": контракты, сертификаты качества и происхождения угля, коммерческие, сопроводительные документы и другие.

В свою очередь, интерес, который возник в СМИ к проверкам СБУ, вызвал появление неподтвержденных фактами утверждений. В частности по поводу мест происхождения угля. Документы, которые поступают на станцию ​​сразу с партией угля, демонстрируют весь путь происхождения сырья от места добычи до загрузки на железной дороге и транспортировки к станции. Также еще один уровень проверки партия проходит при растаможивании в лаборатории на таможне. И именно Сертификаты и экспертизы независимых международных лабораторий, которые им предшествуют, указывают на реальное происхождение сырья, что отражено в физико-химических свойствах ее состав, как зольность, влажность, содержание серы, летучесть, а также химический состав.

В контексте этого стоит отметить, что уголь, который добывается на неподконтрольных территориях (ОРДЛО), Донбасский бассейн, имеет содержание серы более 1%. Зато как уголь, который поступает на ТЭЦ, имеет показатели серы от 0,2 до 0,7%. О чем свидетельствуют указанные выше Сертификаты независимых лабораторий.

См. сертификаты

Сертификат 1:

Сертификат 2:

Сертификат 3:

Еще одним этапом проверки является проведение экспертизы уже закупленного угля. В рамках производства следователи СБУ обратились за разрешением получить доступ к угля и отобрать нужные образцы. Во исполнение Постановления Деснянского районного суда города Чернигова от 27 ноября 2019 руководством пидприемтсва был предоставлен доступ к углю, находящегося во владении ООО "Фирма" ТЕХНОВА ". Вместе с тем, отбор 9 образцов угля был проведен следователями СБУ совместно с ООО" Фирма " ТЕХНОВА ", что подтверждается соответствующим Протоколом от 4 декабря 2019. Отобранные пробы угля CБУ и ООО "Фирма" ТЕХНОВА "одновременно направлены на экспертизу. Взяв исследовав образцы угля можно понять откуда этот уголь был доставлен, ведь у каждого бассейна есть свой разрез, соответствующие определенные показатели физико-химических свойств.

Полученные результаты исследования однозначно утверждают, что все девять отобранных образцов угля в Украине не добываются, в том числе на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Поскольку массовая доля общей серы в исследованных сразу угля находится в интервале от 0,22 до 0,36%.