Кабмин намерен бороться с коррупцией до "полного ее исчезновения"

По словам премьера, у правительства есть четкий план действий по борьбе с этим явлением.

Кабинет министров намерен и дальше бороться с коррупцией в Украине, очищая от нее все государственные институции страны.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы должны вместе дать бой коррупции. И украинское правительство, и Национальный банк изо дня в день это делают. Мы очищаем рынок за рынком и будем делать так до тех пор, пока коррупция перестанет, как система, существовать в нашей стране", - отметил он.

По словам премьера, у Кабмина есть четкий план действий по борьбе с коррупцией.

"Все понятно, что нужно делать. Нужно чистить коррумпированные институты, уменьшать роль государства в экономике, останавливать искажение конкуренции на конкурентных рынках", - написал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, уровень экономического роста Украины будет во многом зависеть от успешности борьбы с коррупцией.