Новый Генплан Киева: увеличение жилого фонда и реконструкция «хрущевок» (подробности)

Проект нового Генплана Киева предусматривает увеличение жилого фонда еще на треть в течение ближайших 20 лет.

Действующий Генеральный план развития Киева по темпам строительства инфраструктуры выполнен лишь на 20-25% при перевыполнении показателей строительства жилья.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время презентации начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана города Киева», которая разрабатывала документ, Сергей Броневицкий.

«Если по темпам строительства жилья действующий Генплан выполнен на 100% и даже больше, то по темпам строительства инженерной, транспортной и другой инфраструктуры он выполнен лишь на 20-25%», - сказал Броневицкий.

Вместе с тем, по его словам, есть потребность в увеличении площадей жилого фонда, поскольку по прогнозу Института демографии НАНУ, численность постоянного населения через 20 лет в Киеве увеличится на 0,8 млн человек - с нынешних 3 млн до 3,8 млн жителей.

Исходя из указанного, в проекте нового Генплана, по словам Броневицкого, заложено увеличение показателя существующего жилищного фонда еще на треть в течение ближайших 20 лет, а именно с 63,6 млн кв. м до 84,7 млн. кв. м за счет нового строительства и комплексной реконструкции существующего устаревшего жилья.

«Кроме нового строительства предполагается комплексная реконструкция устаревшей жилой застройки, так называемых «хрущевок». Эти территории в Киеве занимают более 1,5 тыс га. В целом намечено уменьшение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс га, а на их месте будут размещены инновационные парки и жилищно общественные комплексы», - сказал он.

Броневицкий рассказал, что согласно наработанному проекту Генплана предусмотрено изменение функционального назначения части территорий сельскохозяйственных предприятий, промышленного и специального назначения под жилищно-общественную застройку. Размещение нового жилищного строительства планируется преимущественно на правобережной части города (70,4%) и ограничение его объемов на левобережье (29,6%). При этом заложено повышение средней этажности жилого фонда на свободных территориях и территориях комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда - до 16-23 этажей.

Он отметил, что документом предусмотрено учитывать ограничение высотности новых домов в исторических ареалах и зонах в соответствии с историко-архитектурным опорным планом - частью Генплана, работа над которым в данный момент еще не завершена и сейчас не представляется.

Что касается зеленых насаждений столицы, то, по словам руководителя организации-разработчика проекта Генплана, предусмотрено увеличить зеленые зоны общего пользования на 2,3 тыс га. В частности, за счет обустройства 17 лесопарков на основе лесов, прилегающих к жилым массивам.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря на форуме «Будущее Киева» власти столицы представили наработки проекта нового Генплана Киева.