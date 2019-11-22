Дубилет рассказал о резком сокращении бумажного документооборота
Количество документов, которые министерства и другие центральные органы власти направляют друг другу в бумажной форме, в октябре-ноябре текущего года значительно сократилось.
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Об этом на своей странице в сети Facebook написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, прикрепив соответствующую инфографику документооборота за указанный период.
"Мы с 1 октября запретили отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом). Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг", - написал Дубилет.
По его словам, сейчас продолжается работа над переводом в электронную форму документообмена внутри органов власти.
"Перевести в электронную форму документообмен – это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа. Буду держать в курсе", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, ранее Дубилет анонсировал предоставление гражданам возможности получать нотариальную доверенность в электронном виде.
Кроме того он сообщил о планах правительства запретить подачу в бумажной форме документов о приеме на работу или на конкурсы.