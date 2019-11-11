На складах Госрезерва нашли просроченные продукты на 60,5 миллиона гривень - ГБР

В настоящее время на складах и на одном из предприятий агентства проводятся обыски.

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в Госрезерв – на склады и одно из подведомственных предприятий. На складах обнаружили простроченные продукты на сумму свыше 60,5 миллиона гривень.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

- Прямо сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - обнаружили просроченную продукцию на складах, - написала Варченко.

Она также сообщила, что просроченные продукты на складах на сумму свыше 60,5 миллиона гривень накопились на складах в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины.

ГБР под процессуальным руководством ГПУ начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно руководства и должностных лиц Госрезерва. Санкция статьи 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.