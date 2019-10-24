Принятие законопроекта №1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тысячи сотрудников останутся без работы – профсоюз

По словам председателя профсоюза, для Кривого Рога предприятия горно-металлургического комплекса являются градообразующими.

В случае принятия законопроекта №1210 и без того тяжелая экономическая ситуация на ГОКе «Сухая балка» усугубится, предприятие окажется на грани остановки.

Такое мнение высказал председатель независимого профсоюза предприятия Сергей Барабащук.

«Если законопроект №1210 будет принят, ситуация ухудшится, предприятие окажется на грани остановки, а 2,5 тысячи сотрудников будут вынуждены искать работу», – сказал он, подчеркнув, что для Кривого Рога предприятия ГМК являются градообразующими.

В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе «Сухая балка» руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря, рассказал Барабащук. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод имени Петровского («Петровка»). Рудник «Сухая балка» в январе-сентябре 2019 года сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2,015 миллиона тонн. В 2018 году рудник смог нарастить объемы производства на 8,4%.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах №1210 и №1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

Об угрозе остановки железорудной шахты имени Артема, в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту №1210, заявил металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог». На шахте работают более тысячи человек.

О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

В связи с непродуманными налоговыми инициативами закрылась и табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). По этой же причине о намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили в «Филипп Моррис Украина».