Если законопроект № 1210 будет принят, закроется каждое третье рабочее место в ГМК - нардеп

Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений, предупреждает депутат.

Если законопроект № 1210, предполагающий увеличение фискального давления на бизнес, будет принят в нынешнем виде, практически все ГОКи окажутся неконкурентоспособными, многие будут вынуждены сворачивать производство, а 70% экспорта будет потеряно.

Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив.

"По расчетам, которые производились, если № 1210 будет принят в изначальной редакции, можно будет говорить о закрытии каждого третьего рабочего места в горно-металлургическом комплексе", - сказал Магомедов.

Как сообщалось, из-за повышения рентной платы прогнозируется закрытие трети отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.