Российские олигархи из санкционных списков принимают участие в украинских дорожных тендерах (видео)

Как выяснили журналисты, российские конторы строят дороги на 40 % дороже, чем могли бы это сделать украинские предприятия.

Журналисты выяснили, что российские олигархи с санкционных списков принимают участие в украинских дорожных тендерах.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, деньги за украинские дороги идут, например, компании с орбиты Олега Дерипаски. ООО «ШБУ-77» - как выяснили журналисты, эта контора строит дороги на 40 % дороже, чем могли бы это сделать украинские предприятия.

Впрочем чиновники почему-то упорно отдают деньги именно россиянам. Отмечается, что прямо сейчас это происходит на Закарпатье на печально известной трассе Н-09, где колесо потерял заместитель министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

На ремонт участка фирма, связанная с олигархом из России, получит 379 млн грн. В то время как украинская компания ПБС то же самое готова была сделать аж на 40 % дешевле - всего за 227 млн грн.