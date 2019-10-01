Кабмин запускает тестирование электронного документооборота IDoc

Экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2020 года.

Правительство согласилось с предложением министра Кабинета министров Украины о внедрении экспериментального проекта по повышению эффективности управленческих процессов в Секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc.

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Об этом сказано в решении правительства №879-р от 29 сентября 2019 года.

"Согласиться с предложением министра Кабинета министров Украины о введении экспериментального проекта по повышению эффективности управленческих процессов в Секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc, предоставляемой разработчиком указанного программного продукта и лицом, которое имеет авторское право, для установки на серверах Секретариата Кабмина и тестового использования в рамках проекта на безвозмездной основе", - сказано там.

Сообщается также, что Секретариату Кабмина при участии разработчика программного продукта предписано обеспечить реализацию экспериментального проекта, указанного в распоряжении, а также принятие в случае надобности необходимых распорядительных актов и заключение договоров.

Кроме того, Секретариат должен обеспечить информационную поддержку реализации экспериментального проекта и представление Кабмину информации о результатах его реализации.

Экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2020 года.

Центральные органы исполнительной власти могут присоединиться к экспериментальному проекту по решению соответствующего руководителя государственной службы.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.