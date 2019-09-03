В Кабмине сделали важное утонение относительно запрета бумажного документообмена

По словам Дубилета, пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года.

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство с 1 октября текущего года откажется от документообмена, а не документооборота. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Три важных уточнения. Первое. Вчера СМИ распространили новость о том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Тут, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен — это обмен документами между органами. Документооборот — это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года», - написал он.

Также Дубилет отметил, что есть ряд документов (их относительно не много), которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов. «Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения», - написал министр.

Дубилет добавил, что сейчас переводят документы в цифровой вид одним махом, не разбираясь в их сути. «Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе — ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что Украина полностью откажется от бумажного документооборота между государственными органами с 1 октября текущего года.

«С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров… Она очень сложная, потому что органов много, систем много, это все необходимо синхронизировать, но я верю, что у нас это может выйти», - сказал премьер.

Также он заявил, что следующий - 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне.