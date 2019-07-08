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Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета

16:27, 08 июля 2019
Разное
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Президент уволил первого замглавы АМКУ / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.

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Об этом говорится в указе главы государства №496/2019 от 8 июля.

«Согласно части первой статьи 10 закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного", - сказано в указе.

Как сообщал УНИАН, Мария Нижник была назначена первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным в главы в 2015 году президентом Украины Петром Порошенко.

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Теги: #АМКУ#Владимир Зеленский