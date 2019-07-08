Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.
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Об этом говорится в указе главы государства №496/2019 от 8 июля.
«Согласно части первой статьи 10 закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного", - сказано в указе.
Как сообщал УНИАН, Мария Нижник была назначена первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным в главы в 2015 году президентом Украины Петром Порошенко.