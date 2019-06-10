Нынешний состав АМКУ работает юридически очень грамотно и выиграть против него в суде очень непросто - юрист

Антимонопольный комитет Украины усилился грамотными юристами и сейчас намного реже проигрывает в судах по искам компаний, обвиненных и оштрафованных за нечестное ведение бизнеса.

Об этом 112.ua заявил юрист, партнер группы компаний Berylstone Денис Фетисов, говорится в статье "Кнут или пряник: В чьих интересах действует Антимонопольный комитет в Украине".

"Нынешний АМКУ работает юридически очень грамотно: выиграть против комитета в суде, с учетом твердой, выстроенной в соответствии с буквой закона стратегии, очень непросто", - говорит Фетисов.

Кроме того он хвалит АМКУ за упрощение процедуры получения разрешений на концентрацию.

"Процедура получения разрешений на концентрацию при нынешнем составе АМКУ стала более прозрачной и сейчас занимает меньше времени", - говорит Фетисов.

Отмечая действия нынешнего состава АМКУ, участники рынка говорят 112.ua, что в прежние, домайданные годы Антимонопольный комитет чаще всего играл роль кнута, который власть использовала в качестве одной из мер запугивания участников рынка. С приходом на должность главы комитета Юрия Терентьева изменился подход в коммуникации между АМКУ и бизнесом в сторону открытости.

Напомним, недавно Антимонопольный комитет оштрафовал крупнейшие автомобильные сети заправок WOG, OKKO и SOCAR на общую сумму 77 млн грн за совершение антиконкурентных согласованных действий в 2017 году, когда цены на бензин выросли на 17,4%, а на дизельное топливо - на 20,7%.