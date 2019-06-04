Украина продолжает наращивать производство стали

Производство металлопроката увеличилось на 2,2%, чугуна - на 2,7%.

Производство стали в Украине в январе-мае 2019 года, по оперативным данным, увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 9,33 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 2,2% - до 7,89 миллиона тонн, а выплавка чугуна - на 2,7%, до 8,7 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 миллиона тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 миллиона тонн.