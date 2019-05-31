Во Львове заработал завод по производству газового оборудования

По информации компании, в Украине 20 тысяч изношенных шкафных газорегуляторных пунктов, которые необходимо заменить в ближайшие годы.

"Региональная газовая компания" (РГК), объединяющая облгазы бизнесмена Дмитрия Фирташа, запустила во Львове завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов, которые необходимы для поддержания стабильного давления природного газа в сетях.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"19 газораспределительных компаний, которые работают под брендом «Региональной газовой компании", запустили в работу крупнейший в Украине завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП). Новое производство RGC Production размещено во Львове и нацелено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе – выход на международные рынки», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тысяч ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации. Такое оборудование необходимо для регулирования и поддержание стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю.

Весь комплекс работ по созданию нового автоматизированного завода во Львове занял всего 6 месяцев. На начальном этапе для сборки ШГРП используют до 50% импортных комплектующих. В дальнейшем запланирован рост локализации производства по мере наладки производства отечественных аналогов.

"Выход завода RGC Production на проектную мощность – 900 единиц в год – запланирован на осень 2019 года. Вчера, 30 мая, первая партия ШГРП в количестве 8 штук сошла с конвейера", - сообщили в "РГК".

Справка УНИАН. "Региональная газовая компания" - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тысяч километров газопроводов и 8 миллионов бытовых потребителей газа.