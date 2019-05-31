Во Львове заработал завод по производству газового оборудования
"Региональная газовая компания" (РГК), объединяющая облгазы бизнесмена Дмитрия Фирташа, запустила во Львове завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов, которые необходимы для поддержания стабильного давления природного газа в сетях.
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Об этом сообщает пресс-служба компании.
"19 газораспределительных компаний, которые работают под брендом «Региональной газовой компании", запустили в работу крупнейший в Украине завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП). Новое производство RGC Production размещено во Львове и нацелено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе – выход на международные рынки», - сказано в сообщении.
В компании отметили, что в ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тысяч ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации. Такое оборудование необходимо для регулирования и поддержание стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю.
Весь комплекс работ по созданию нового автоматизированного завода во Львове занял всего 6 месяцев. На начальном этапе для сборки ШГРП используют до 50% импортных комплектующих. В дальнейшем запланирован рост локализации производства по мере наладки производства отечественных аналогов.
"Выход завода RGC Production на проектную мощность – 900 единиц в год – запланирован на осень 2019 года. Вчера, 30 мая, первая партия ШГРП в количестве 8 штук сошла с конвейера", - сообщили в "РГК".
Справка УНИАН. "Региональная газовая компания" - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тысяч километров газопроводов и 8 миллионов бытовых потребителей газа.