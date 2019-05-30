В Кремле прокомментировали падение доходов россиян

В последних статистических данных говорилось о том, что большинству россиян хватает денег только на еду.

Информация о падении доходов населения вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации», — сказал Песков, передает kommersant.

Мерой, которая должна помочь, пресс-секретарь назвал реализацию национальных проектов. Они, по задумке Кремля, должны придать динамику экономики, что в итоге должно привести к повышению доходов, которое население должно почувствовать уже в нынешнем году.

При этом Песков не увидел пугающего тренда в последних статистических данных о том, что большинству россиян хватает денег только на еду. «Что касается различных позиций, которыми манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле наши специалисты от статистики, то, скажем так, иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировке прямо на следующий день. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать эти данные»,— сказал он.

Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году нет причин для роста реальных доходов россиян. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Падение происходило на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году рост был 0,1%. Всего с 2013 года падение доходов, по новой методике Росстата, составило 8,3%, а по старой — 10,9%.