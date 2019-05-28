Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду - опрос

Также домохозяйства чаще расходуют свои сбережения и берут кредиты.

Почти половине домохозяйств (48,2%) в России в четвертом квартале 2018 года хватало денег только на еду и одежду, но не на товары длительного потребления, например, мебель или смартфон.

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Об этом сообщает Medusa.io со ссылкой на исследование Росстата.

"По сравнению с четвертым кварталом 2017 года в России стало несколько меньше семей, которым хватает денег на еду и одежду. Тогда, по данным Росстата, об этом говорили 49,8% домохозяйств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14,9% семей, участвовавших в исследовании в конце 2018 года, сообщили, что денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата коммунальных услуг вызывают затруднения. Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе - об этом сообщили 100% опрошенных домохозяйств. В Новосибирской области таких семей 41,3%.

По оценке Росстата, домохозяйства чаще расходуют свои сбережения и берут кредиты. С конца 2017 года доля израсходованных сбережений и заемных средств выросла с 7,8% до 11%.

Как сообщал УНИАН, в апреле Росстат представил результаты исследования, согласно которому трети российских семей не хватает денег на покупку двух пар обуви в год.

В Росстате назвали исследование одним из самых глубоких и подчеркнули, что с 2016 года число семей, все члены которых способны купить две пары обуви, выросло с 50,3% до 63,8%.