Украина начала антидемпинговое расследование по китайским стальным трубам

Расследование возбуждено на основании жалобы компании «Интерпайп Нико тьюб».

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китайской Народной Республики.

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Об этом сообщается в газете "Урядовый курьер".

Расследование возбудила Межведомственная комиссия по международной торговле на основании жалобы производителя труб "Интерпайп Нико тьюб" (г. Никополь Днепропетровской обл.).

В своей жалобе компания утверждает, что в 2015-2018 годах цены импортных труб из Китая были ниже цен на подобный товар украинского производства, а в прошлом году - ниже себестоимости товара отечественного производителя.

Министерство экономического развития и торговли заявило, что инициатор жалобы привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб происхождением из Китая мог осуществляться по демпинговым ценам.

Как сообщал УНИАН, Украина продлила антидемпинговое расследование в отношении импорта прутков (арматуры) из углеродистой и легированных сталей из Беларуси и Молдовы.