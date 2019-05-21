Украина продлила антидемпинговое расследование по импорту арматуры из Беларуси и Молдовы

Расследование было возбуждено в июле прошлого года.

Украина продлила антидемпинговое расследование в отношении импорта прутков (арматуры) из углеродистой и легированных сталей из Беларуси и Молдовы.

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Как сказано в сообщении, опубликованном в газете "Урядовый курьер", Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что существует необходимость продлить расследование, которое было возбуждено 2 июля прошлого года, до пятнадцати месяцев.

Соответствующее решение комиссии было принято 14 мая, а в силу оно вступило с 18 мая.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года прошлого года Межведомственная комиссия по международной торговле поручила Министерству экономического развития и торговли начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторого металлопроката с коррозостойким покрытием происхождением из Российской Федерации и Китайской Народной Республики.