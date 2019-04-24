Кабмин распределил 2 миллиарда на развитие регионов

Средства будут направлены на реализацию инфраструктурных и социальных проектов в территориальных общинах.

Правительство на сегодняшнем заседании распределило 2,1 миллиарда гривень субвенции на проекты территориальных общин.

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"Мы сегодня утверждаем распределение 2,1 миллиарда гривень субвенции на территориальные общины. Это будут тысячи объектов, которые будут отремонтированы, построены, в том числе и местные дороги, школы, садики, амбулатории", - сказал в ходе заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, местные власти в 2019 году получат субвенции на сумму 7,67 миллиарда гривень из Государственного фонда регионального развития на строительство социальных объектов.

23 ноября Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2019 год. 7 декабря закон был подписан президентом Петром Порошенко.