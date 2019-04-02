Израильская компания купила украинский стартап Captain Growth

Стартап разработал собственную платформу искусственного интеллекта для анализа рекламы.

Израильская компания Perion Network сообщила о покупке украинского стартапа Septa Communications, более известного под названием Captain Growth, за 3,75 млн долл., который разработал собственную платформу искусственного интеллекта для анализа рекламы. Об этом сказано в пресс-релизе компании Perion Network.

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"Благодаря запатентованной технологии Captain Growth - Value Unlock - наша синхронизация даст брендам важную возможность извлечь выгоду из того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в нужное время - для беспрецедентного взаимодействия между каналами", - приводятся в сообщении слова генерального директора Perion Network Дорона Герстеля.

При этом часть средств будет выплачена наличными при поглощении компании, а оставшаяся часть суммы привязана к достижению определенных ключевых показателей эффективности (KPI) в последующие два года с момента заключения сделки.

«Ожидается, что приобретение (Septa Communications – УНИАН) не окажет существенного влияния на финансовые результаты Perion», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство планирует в 2019 году выделить 300-350 млн грн на инновации через Фонд поддержки инноваций, которые могут быть направлены как на создание инновационной продукции, так и на поддержку стартапов.

Справка УНИАН. Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей и брендов. Компания была основана в 1999 году под названием IncrediMail и занималась развитием одноименного почтового клиента. В 2011 году сменила название на Perion и занялась рекламной деятельностью. К 2015 году выручка Perion достигла 330 млн долларов.

Septa Communications - украинский стартап, основанный предпринимателями Дмитрием Билашем и Дмитрием Плешаковым в 2017 году. Проект Captain Growth представляет собой искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов управлять маркетинговыми активностями клиентов.