Villa Krim получила особенный статус, и мы благодарны за это каждому покупателю!

ТМ Villa Krim получила особенный статус – «Выбор Украины 2018 года». Эта награда подчеркивает высокий стандарт качества вин и подтверждает факт победы и лидерства в своей категории деятельности. Именно ТМ Villa Krim, опередив более чем 50 конкурентов, получила самые высокие оценки от потребителей, экспертов профессиональной сферы и представителей оргкомитета.

Сэм Кромстейн, глава конкурса: «Медаль – это доказательство того, что ТМ Villa Krim влюбила в себя потребителя».

«Любовь потребителя – это высшая награда для компании. Мы горды, что вина Villa Krim ежемесячно выбирают 1,5 миллиона украинцев, и мы особо благодарны каждому из них. Именно признание потребителя вдохновляет нас работать с еще большей самоотдачей, находить новые грани вкуса и гарантировать наивысшее качество вин Villa Krim!», – говорит Феликс Черток, генеральный директор Villa Krim.

Отметим, что независимый национальный конкурс «Выбор Украины» существует с 2013 года. Каждый год его проводят для того, чтобы определить лидеров экономики среди украинских предприятий. Компания-победитель может отказаться от награждения, но право на статус звания «Выбор Украины» не передается никому – награда вручается номинанту исключительно как подтверждение позиций согласно проведенным исследованиям.

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