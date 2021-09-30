Непосредственно на предприятиях группы в Украине, не включая ассоциированные, в 2020 году было занято 65 тысяч человек.

Заработная плата на предприятиях группы "Метинвест" в 2020 году на 50,3% превышала уровень средней зарплаты в Украине.

Об этом говорится в материале на сайте GMK Center.

"Более 17,5 млрд грн составил фонд оплаты труда предприятий группы в Украине в 2020 году, и еще 20,6 млрд грн заработной платы создается в других отраслях. Доля "Метинвеста" в общем фонде оплаты труда в Украине в 2020 году составила 3,7%. На ассоциированных предприятиях фонд оплаты труда составил 7,4 млрд грн, что позволяет обеспечить 10,5 млрд грн в других отраслях или суммарно 1.8% от суммарного фонда оплаты труда в Украине", - говорится в сообщении.

Непосредственно на предприятиях группы в Украине, не включая ассоциированные, в 2020 году было занято 65 тысяч человек, что создает условия для работы еще 88 тысяч человек в других отраслях.

"Доля "Метинвеста" в общей численности наемных работников в Украине в 2020 году составила 2.1%, и еще 1,1% обеспечили ассоциированные предприятия", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2019 году заработная плата на предприятиях группы превышала уровень средней зарплаты по стране на 41%, а в 2018 году – на 37%.

Автор: Григорий Бондарь