Жизнь в кредит: бедному украинскому потребителю все не в радость

Уровень потребительской активности украинцев из-за коронакризиса существенно сократился, что привело к снижению объемов выданных банками потребительских кредитов. УНИАН разбирался, что это означает для наших сограждан, ждать ли повышения процентных ставок по кредитам в 2021 году, и какие факторы будут влиять на их уровень.

Потребительское кредитование уже много лет вошло в жизни многих украинских семей как затребованная услуга. Поскольку большому количеству граждан заработной платы не хватает для оплаты приобретения нужных товаров – от кухонной техники, телевизоров, ноутбуков и до автотранспорта, – они обращаются за кредитом в банк.

Таким образом, создается схема, в которой все участники получают свою выгоду: потребитель стает собственником необходимого товара или услуги, продавцы продают свою продукцию, а банки имеют возможность заработать на процентных ставках. Главным условием ее работоспособности является выполнение обязательств всеми участниками: как только выявляется слабое звено, возникают проблемы и взлетают ставки.

На уровень процентных ставок на потребительские кредиты, кроме прочего, влияет установленная учетная ставка Нацбанка и уровень конкуренции между банками за "целевого" клиента.

Несмотря на то, что Нацбанк оптимистично рапортует о рекордном снижении учетной ставки до 6 процентов, что должно способствовать удешевлению кредитов, в том числе, на потребительские нужды, большинство сограждан, обращающихся за кредитами, скорее всего, разделяют мнение киевской домохозяйки Алены Николаевны.

"Поскольку я нахожусь в декретном отпуске и работает только муж, денег постоянно не хватает, приходиться пользоваться кредитными средствами банка, чтобы покупать товары для малыша и оплачивать вовремя коммунальные услуги. За последний год проценты по кредиту не уменьшились абсолютно. Как платила 48 процентов годовых по кредитной карте, так и плачу. Более того, банк урезал максимально доступную сумму кредитного лимита для меня", - поделилась она мыслями с агентством УНИАН.

Действительно, из-за экономического кризиса, вызванного мировой пандемией, банки стали более осторожно выдавать кредиты на потребительские нужды, поскольку любые неблагоприятные изменения в экономике приводят к резкому ухудшению качества кредитного портфеля. Это происходит, потому что посильные для должников в не кризисные времена высокие проценты по кредитам становятся неподъемной ношей во время кризиса: доходы снижаются, люди теряют работу, цены растут - средств на обслуживание займов просто не хватает.

Между банками идет борьба за каждого клиента, который имеет стабильный доход и может выполнять свои кредитные обязательства даже в этих сложных условиях.

Тяжелые времена

По оценкам Национального банка, до коронакризиса потребительское кредитование в Украине росло очень высокими темпами - на уровне около 30 процентов в год. Высокая доходность этого сегмента была привлекательной для банков, в то время как спрос на такие кредиты рос благодаря оптимистичным потребительским настроениям населения.

С началом экономического кризиса все изменилось. Начала стремительно расти прострочка по потребительским кредитам. Даже меры по реструктуризации долгов не всегда помогают сохранить платежную дисциплину. В некоторых банках на пике кризиса до 10 процентов портфеля демонстрировали просрочку по обслуживанию кредитов.

С целью стимулирования экономической активности регулятор с начала лета начал снижать учетную ставку. С 12 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума в 6 процентов годовых и с того времени продолжает удерживать ее на этом уровне.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, удержание ключевой ставки на таком низком уровне свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике.

"Нацбанк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования, а также работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Это поддержит тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения", - сказал он.

В то же время, по словам первого заместитель главы НБУ Екатерины Рожковой, регулятор обеспокоен увеличением темпов роста необеспеченных потребительских кредитов, в связи с чем ожидает, что более 10 процентов таких кредитов могут стать неработающими после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Нас беспокоят очень быстрые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. Этот кризис наглядно продемонстрировал нам, что наши беспокойства были более чем обоснованными. Мы ожидаем, что свыше 10 процентов необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими по результатам этого кризиса", – сказала Рожкова.

По ее словам, банки не должны медлить с признанием убытков и своевременно формировать резервы. В связи с этим Нацбанк планирует провести анализ качества активов банков до конца года.

Новации в законодательстве

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября подписал принятый парламентом закон о потребительском кредитовании и формировании и обращения кредитных историй, которым создаются условия для регулирования рынка потребительского кредитования.

В частности, вступающий в силу с 1 января 2021 года закон устанавливает максимальную совокупную сумму штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита.

Кроме того, банкам запрещается изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение, что защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.

"Законодательные изменения усилят защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасят кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будут способствовать уменьшению доли проблемной задолженности", - отметила пресс-служба главы государства.

Банкиры ждут медленного восстановления рынка

По словам директора департамента розничного бизнеса "Ощадбанка" Валерии Малаховой, на фоне пандемии в Украине во втором квартале 2020 года ожидаемо снизилась потребительская активность. В то же время, третий квартал был одним из лучших за последние годы.

"Несмотря на карантинные ограничения "Ощадбанк" сохранил лидерские позиции и позитивную динамику кредитования физлиц, в частности в ипотечном и автокредитовании. С начала года выдано 1100 ипотечных кредитов на сумму 600 миллионов гривень и 3310 автокредитов на сумму 1,5 миллиарда гривень", - сказала она.

В свою очередь, директор департамента продуктов для частных лиц "Райффайзен Банка Аваль" Алексей Пузняк отметил, что автокредитование и ипотечное кредитование в следующем году будут восстанавливаться медленнее.

"Считаю, что с 3-го квартала 2021 года можно ожидать темпы роста конца 2019 и начала 2020 года. Ожидать быстрого роста ипотечного кредитования также не стоит, ведь это зависит от ряда условий, прежде всего от стабилизации экономической ситуации в стране и изменений на законодательном уровне по защите прав как инвесторов на первичном рынке жилой недвижимости, так и банков. Однозначно, положительную динамику таких кредитных портфелей можно ожидать не ранее 3-го квартала 2021 года", - сказал он.

По словам директора департамента потребительского кредитования "Кредобанка" Сергея Кирюхина, банки ужесточили требования к новым заемщикам. Более тщательно анализируется не только сам заемщик, но и перспективы отрасли, в которой он работает. Как результат – возможны ограничения по сумме кредита, сроку кредитования, кредитной истории.

По данным начальника управления развития карточного бизнеса и потребительского кредитования "Аккордбанка" Александра Кутаса, сейчас у большинства украинских банков высокий уровень неработающих активов, кроме этого, они придерживаются агрессивной кредитной политики и оставляют процентные ставки по кредитам на высоком уровне.

"Мы придерживаемся взвешенного подхода к модели кредитования, поэтому в "Аккордбанке", как всегда, довольно выгодные условия финансирования. Например, эффективная ставка по кредиту наличными от 33 процентов годовых, и это один из самых низких показателей на рынке. Мы делаем ставку на долговременные отношения с клиентами, благодаря этому нам удалось безболезненно пройти первую волну последствий полного локдауна», - сказал он.

В надежде на выход из кризиса

Все участники рынка сходятся на том, что развитие потребительского кредитования в следующем году, будет зависеть от того, когда будут сняты карантинные ограничения.

После чего национальная экономика начнет восстанавливаться, и клиенты смогут реализовать с помощью банковских кредитов свой отложенный спрос на товары и услуги.

В связи с тем, что Национальный банк ожидает в следующем году ускорения роста инфляции до 6,5 процента под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, которое подтолкнет внутренний спрос, можно ожидать повышения центробанком учетной ставки. Этот фактор, скорее всего, не позволит рассчитывать на низкие ставки по потребительским кредитам.

Очевидно, что сейчас потребительское кредитование переживает не лучшие времена: украинцы не готовы одалживать большие суммы на длительный срок из-за неуверенности в своих возможностях обслуживать кредит, а банки уже не могут, как до пандемии, увеличивать объемы кредитования пока ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется.

В этой сложной ситуации украинцы рассчитывают, что новый закон о потребительском кредитовании, повышение качества надзора регулятора за рынком и взвешенная кредитная политика банков позволят не допустить существенного ужесточения условий потребительского кредитования в следующем году. И несмотря на кризис рынок кредитования не обвалится, и все его участники выстоят и будут выполнять свои обязательства.

И тогда киевлянка Алена Николаевна и вместе с ней многие украинцы смогут вновь пойти в магазин и купить на приемлемых кредитных условиях товар, к которому много месяцев присматривались. Мечты ведь должны сбываться.

Слуцкий Богдан

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